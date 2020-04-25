14:26
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Массовый тест на коронавирус. Кому и какие льготы предоставит лаборатория

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сегодня во время брифинга заявил, что около 3,5 тысячи медицинских работников смогут бесплатно сдать анализы на коронавирус в лаборатории Бонецкого.

Кроме того, льготы предусмотрены для пенсионеров и социально уязвимых слоев населения. Минздрав уже начал формировать список. Кто в него войдет, когда и где можно сдать анализ на COVID-19 и из чего складывается стоимость теста, 24.kg рассказал генеральный директор ОсОО «Интелмед» Артем Лыжин.

По его словам, массовое ПЦР-тестирование на коронавирус в лаборатории Бонецкого пока не началось.

«На данный момент мы обсуждаем механизм взаимодействия с Министерством здравоохранения. Ведомство должно решить, как оно будет формировать списки, кто пройдет ПЦР-анализ в первую очередь. Скорее всего, это будут сотрудники государственных медицинских учреждений, где есть риск инфицирования», — отметил Артем Лыжин.

Читайте по теме
В Кыргызстане запущена система лабораторного диагностирования коронавируса

Он добавил, что этот проект в первую очередь социальный. «Есть люди, которые сегодня находятся в зоне риска: медики, сотрудники правоохранительных органов. Их надо протестировать. Ввиду того, что есть определенный поток в гослабораториях, они могут не успевать все обрабатывать, мы приходим на помощь. Проект реализуется на средства меценатов и спонсоров. Мы уже собрали определенную сумму и можем сделать 3 тысячи 55 тестов на бесплатной основе. Сбор средств продолжаем», — сказал гендиректор ОсОО.

Параллельно прорабатывается вопрос проведения тестирования на частной основе всем желающим.

«Сейчас цель — помочь сотрудникам госучреждений, которые трудятся на передовой. Кроме того, есть обращения на проведение анализов от крупных частных компаний и предприятий на платной основе. И уже на третьем этапе будем развивать тестирование всех желающих», — подчеркнул Артем Лыжин.

Он уточнил, что себестоимость анализа — 2 тысячи 171 сом. «В мире очень напряженная ситуация с реагентами, цены растут каждый день, большие перебои с поставками. Последнюю ждали три недели», — сообщил гендиректор.

Наша компания сама закупает реагенты, а не использует те, которые поступают в страну по линии гуманитарной помощи.

Артем Лыжин

По его словам, сейчас также прорабатывается вопрос стоимости анализа для льготных категорий населения. «Мы готовы делать бесплатно, если государство будет подавать списки», — отметил Артем Лыжин.

Анализы будут брать только в одной лаборатории, которая развернута на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных болезней. Как объяснил глава ОсОО, из-за высокой патогенности коронавируса к условиям лабораторий применяют повышенные требования: должны быть вентиляция, фильтры, специальное оборудование.

«Все расходные материалы у нас есть, государство предоставило подходящее помещение под этот проект», — сказал он.

Напомним, что ранее республиканский штаб сообщил о запуске системы массового лабораторного диагностирования COVID-19.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 665 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 345 пациентов, скончались 8 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151058/
просмотров: 1484
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана обсудил со спикером и премьером антикризисные меры
Коронавирус в Кыргызстане. Энергетики меняют профессию для защиты ГЭС
Тысячи защитных костюмов и миллион масок. Сколько помощи получил Кыргызстан
Пенсионеры могут бесплатно сдать анализы на COVID-19. Минздрав формирует список
Глава Минздрава назвал возможные причины заражения медиков
В Минздраве объяснили разницу в стоимости лечения больных коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
У прибывшего из Новосибирска кыргызстанца обнаружен коронавирус
Число зараженных коронавирусом в США приближается к 1 миллиону человек
В Кыргызстане коронавирусом заболели еще три медика
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
25 апреля, суббота
14:18
Азизбек Оморкулов: Страны ШОС должны наращивать портфель многосторонних проектов Азизбек Оморкулов: Страны ШОС должны наращивать портфел...
14:04
Игорь Шувалов: Банки развития — опорные элементы антикризисных программ кабминов
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 25 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
13:47
Банки развития ШОС создадут дорожную карту по преодолению кризиса
13:46
Президент Кыргызстана обсудил со спикером и премьером антикризисные меры