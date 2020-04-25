Массовый тест на коронавирус. Кому и какие льготы предоставит лаборатория

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сегодня во время брифинга заявил, что около 3,5 тысячи медицинских работников смогут бесплатно сдать анализы на коронавирус в лаборатории Бонецкого.

Кроме того, льготы предусмотрены для пенсионеров и социально уязвимых слоев населения. Минздрав уже начал формировать список. Кто в него войдет, когда и где можно сдать анализ на COVID-19 и из чего складывается стоимость теста, 24.kg рассказал генеральный директор ОсОО «Интелмед» Артем Лыжин.

По его словам, массовое ПЦР-тестирование на коронавирус в лаборатории Бонецкого пока не началось.

«На данный момент мы обсуждаем механизм взаимодействия с Министерством здравоохранения. Ведомство должно решить, как оно будет формировать списки, кто пройдет ПЦР-анализ в первую очередь. Скорее всего, это будут сотрудники государственных медицинских учреждений, где есть риск инфицирования», — отметил Артем Лыжин.

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Он добавил, что этот проект в первую очередь социальный. «Есть люди, которые сегодня находятся в зоне риска: медики, сотрудники правоохранительных органов. Их надо протестировать. Ввиду того, что есть определенный поток в гослабораториях, они могут не успевать все обрабатывать, мы приходим на помощь. Проект реализуется на средства меценатов и спонсоров. Мы уже собрали определенную сумму и можем сделать 3 тысячи 55 тестов на бесплатной основе. Сбор средств продолжаем», — сказал гендиректор ОсОО.

Параллельно прорабатывается вопрос проведения тестирования на частной основе всем желающим.

«Сейчас цель — помочь сотрудникам госучреждений, которые трудятся на передовой. Кроме того, есть обращения на проведение анализов от крупных частных компаний и предприятий на платной основе. И уже на третьем этапе будем развивать тестирование всех желающих», — подчеркнул Артем Лыжин.

Он уточнил, что себестоимость анализа — 2 тысячи 171 сом. «В мире очень напряженная ситуация с реагентами, цены растут каждый день, большие перебои с поставками. Последнюю ждали три недели», — сообщил гендиректор.

Наша компания сама закупает реагенты, а не использует те, которые поступают в страну по линии гуманитарной помощи. Артем Лыжин

По его словам, сейчас также прорабатывается вопрос стоимости анализа для льготных категорий населения. «Мы готовы делать бесплатно, если государство будет подавать списки», — отметил Артем Лыжин.

Анализы будут брать только в одной лаборатории, которая развернута на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных болезней. Как объяснил глава ОсОО, из-за высокой патогенности коронавируса к условиям лабораторий применяют повышенные требования: должны быть вентиляция, фильтры, специальное оборудование.

«Все расходные материалы у нас есть, государство предоставило подходящее помещение под этот проект», — сказал он.

Напомним, что ранее республиканский штаб сообщил о запуске системы массового лабораторного диагностирования COVID-19.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 665 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 345 пациентов, скончались 8 человек.