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Общество

Из Турции прибыл еще один чартерный рейс с кыргызстанцами

Из Стамбула сегодня прилетел еще один чартерный рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии» с кыргызстанцами. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.
 
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По предоставленным данным, на его борту возвратились 349 граждан из Турции, ожидавших рейса с момента отмены регулярного авиасообщения.

Отметим, в прошлый раз из-за плохой организации сотрудниками дипслужбы Кыргызстана в Турции борт, рассчитанный на 350 мест, прилетел в Бишкек полупустым.

В МИД уточнили, что работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150993/
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