Из Турции прибыл еще один чартерный рейс с кыргызстанцами

Из Стамбула сегодня прилетел еще один чартерный рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии» с кыргызстанцами. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Читайте по теме Кыргызстанцы из Екатеринбурга и ОАЭ прилетят в Бишкек в течение двух недель По предоставленным данным, на его борту возвратились 349 граждан из Турции, ожидавших рейса с момента отмены регулярного авиасообщения.