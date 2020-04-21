Цифра дня. 393 тысячи заявок на помощь поступило от кыргызстанцев

На сегодня от малоимущих и испытывающих трудности семей поступило 393 тысячи заявок на помощь. Об этом сегодня сообщил президенту министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.
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По его данным, на телефон горячей линии 1227 ежедневно поступает до 30 тысяч обращений. Кроме того, создана онлайн-платформа 1227.tunduk.kg, куда граждане также могут обращаться за помощью. Министр отметил, что по поступающим обращениям формируются списки, которые далее направляются в местные органы власти для оказания соответствующей помощи.
На сегодня из 393 тысяч заявок по 225 тысячам обращений оказана помощь.