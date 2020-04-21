Чаще всего коронавирусом заражаются эпидемиологи, медсестры и санитарки

Среди всех заразившихся медицинских работников 58 процентов составляет средний и младший медперсонал. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

На сегодня коронавирус подтвержден у 147 работников здравоохранения из 590 зарегистрированных случаев в Кыргызстане. Это значит, что медики составляют четверть всех больных вирусом.

COVID-19 подтвержден у 42 врачей, 61 представителя среднего и 24 — младшего медперсонала. Кроме того, 20 случаев заражения зафиксировано среди специалистов других категорий (администраторы, IT-специалисты, кухработники).

«Тринадцать работников здравоохранения выздоровели и выписаны из стационара. В том числе шесть врачей, пять медсестер и двое специалистов других специальностей. Среди инфицированных коронавирусом — 45 эпидемиологов, 31 врач и другие специалисты центров семейной медицины и 71 работник стационаров и территориальных больниц», — подчеркнули в Минздраве.