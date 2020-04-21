11:22
USD 79.54
EUR 86.52
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Чаще всего коронавирусом заражаются эпидемиологи, медсестры и санитарки

Среди всех заразившихся медицинских работников 58 процентов составляет средний и младший медперсонал. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

На сегодня коронавирус подтвержден у 147 работников здравоохранения из 590 зарегистрированных случаев в Кыргызстане. Это значит, что медики составляют четверть всех больных вирусом.

COVID-19 подтвержден у 42 врачей, 61 представителя среднего и 24 — младшего медперсонала. Кроме того, 20 случаев заражения зафиксировано среди специалистов других категорий (администраторы, IT-специалисты, кухработники).

«Тринадцать работников здравоохранения выздоровели и выписаны из стационара. В том числе шесть врачей, пять медсестер и двое специалистов других специальностей. Среди инфицированных коронавирусом — 45 эпидемиологов, 31 врач и другие специалисты центров семейной медицины и 71 работник стационаров и территориальных больниц», — подчеркнули в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150706/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Скончавшаяся от коронавируса женщина была в контакте с пятью членами семьи
Крик отчаяния медиков. Что ответил глава Минздрава
В Кыргызстане коронавирусом заболели еще семь медиков. Всего 147
За сутки число зараженных коронавирусом выросло почти на 73 тысячи человек
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 15 человек
В Кыргызстане коронавирус выявлен еще у 22 человек
Мобилизация медиков. Имеет ли право Минздрав призывать на борьбу с коронавирусом
В Кара-Балте коронавирусом заболел сотрудник прокуратуры
Зараженные медики должны получить компенсации. Без унизительных проверок
В Кыргызстане разработали бота, который знает о коронавирусе практически все
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12&nbsp;медиков. Их&nbsp;число достигло 116 В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
В&nbsp;Бишкеке закрылся ЦСМ &#8470;&nbsp;17. Четыре врача заразились коронавирусом В Бишкеке закрылся ЦСМ № 17. Четыре врача заразились коронавирусом
Бизнес
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
Мобильный оператор&nbsp;О! обнулил трафик на&nbsp;мировые образовательные онлайн-платформы Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
21 апреля, вторник
11:10
Чаще всего коронавирусом заражаются эпидемиологи, медсестры и санитарки Чаще всего коронавирусом заражаются эпидемиологи, медсе...
11:03
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 апреля
10:58
Скончавшаяся от коронавируса женщина была в контакте с пятью членами семьи
10:43
Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
10:30
Крик отчаяния медиков. Что ответил глава Минздрава