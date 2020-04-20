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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Въехать в Иссык-Кульскую область можно только через экопост «Ак-Кеме»

Въезд в Иссык-Кульскую область будет осуществляться только через экопост «Ак-Кеме». Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в регионе.

По ее данным, такое решение приняли на заседании областного оперативного штаба. «В целях обеспечения безопасности здоровья населения пост на участке «Кызыл-Омпол» будет работать только на выезд. Кроме этого, областной оперативный штаб направил свое предложение в правительство о переносе даты открытия сезонного КПП «Каркыра», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150579/
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