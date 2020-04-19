Минздрав прокомментировал поставки некачественных средств индивидуальной защиты

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев прокомментировал 24.kg поставки некачественных средств индивидуальной защиты.

Отметим, что один из пользователей Facebook опубликовал на своей странице пост, где возмутился негодными масками и очками, которыми снабжают врачей.

абрел на рекламу СИЗ, предложенных компанией в КР. И пришел в ужас, что предлагают такие СИЗ, которые не обеспечивают индивидуальную защиту медперсонала. Сижу в шоке. Во-первых, очки имеют прямую вентиляцию. Они не будут плотно прилегать и закрывать глаза, а даже если и будут, то они вопьются острыми краями в кожу лица и травмируют ее. Во-вторых, маска не будет обеспечивать плотное прилегание, так как утягивающие петельки крепят маску за ушные раковины, а не огибают голову по затылочной части», — написал пользователь Алексей Кравцов.

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В свою очередь Нурболот Усенбаев пояснил: фирму, о которой идет речь, в Минздраве никто не лоббировал. Больницы сами решают, где и у кого закупать продукцию. «Если поступает брак, то клиника должна отказаться от него и известить нас о такой партии, чтобы мы приняли меры и снабдили качественными масками, костюмами и респираторами. Сейчас много гуманитарной помощи поступает. В первую очередь мы распределяем ее среди врачей, кто работает в очагах заражения и постоянно контактирует с больными, и строго следим, чтобы все поступающие средства были с высоким уровнем защиты», — отметил он.

Что касается обычных масок и очков, то их отправляют сотрудникам правоохранительных органов, кто дежурит на постах. Им не нужна медицинская специальная амуниция, которую используют медики, находящиеся непосредственно рядом с инфицированными. Нурболот Усенбаев

На вопрос, почему при таких качественных СИЗ медики заражаются COVID-19, он не ответил ничего конкретного, сославшись на то, что по всем случаям заболевания врачей проводится отдельное расследование.

Отметим, что из 506 инфицированных 116 — врачи. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре медика ЦСМ № 17. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Главврач Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора. Накануне положительные анализы на коронавирус подтверждены еще у двух врачей этой поликлиники.