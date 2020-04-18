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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кому верить? Мэрия утверждает, что ЦСМ № 13 работает в штатном режиме

В мэрии Бишкека утверждают, что информация о закрытии Центра семейной медицины (ЦСМ) № 13 не соответствует действительности. Пресс-служба муниципалитета распространила сообщение.

В нем со ссылкой на начальника городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилову говорится, что центр не закрывался ни на один день, работает в штатном режиме, периодически проводятся дезинфекционные мероприятия.

«Мобильные медбригады, администрация поликлиники, процедурно-прививочные кабинеты и другие медики работают в обычном режиме», — отмечают в мэрии.

В муниципалитете подтвердили, что один семейный врач ЦСМ был в контакте с заболевшим.

«Но сразу же были отработаны все защитные мероприятия по алгоритму противодействия от коронавирусной инфекции. В целях безопасности 15 сотрудников были отправлены на домашний карантин, несмотря на то что у всех отрицательный результат экспресс-теста. Жалоб на здоровье ни у кого нет. В ближайшее время будет проведен ПЦР-анализ», — добавили в мэрии.

В мэрии также обратились с просьбой к горожанам проверять информацию у официальных источников. 

Отметим, что о временном закрытии ЦСМ сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения — уполномеченного государственного органа.

Добавим, что накануне закрыли ЦСМ № 17, потому что четыре врача заразились коронавирусом. Ни одного сообщения по этому поводу пресс-служба мэрии не разослала, как и реакции городских властей, что сотрудники более 17 часов на улице дожидались размещения в обсерватор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150499/
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