Это ложь! Глава ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова опровергает пояснения штаба

Главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова просит республиканский штаб и Минздрав говорить правду и не унижать врачей.

Отметим, сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев прокомментировал, почему врачи ЦСМ № 17 более 17 часов прождали на улице размещения в обсервацию.

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По его словам, проблема возникла из-за того, что долго решался вопрос с оплатой гостиницы — сотрудники ЦСМ захотели лучшие условия, чем есть в существующих обсерваторах. Поэтому, сказал чиновник, пришлось решать вопрос об устройстве в отдельную гостиницу.

Позже республиканский штаб распространил сообщение, что после подтверждения заражения COVID-19 у четырех медработников ЦСМ № 17 были приняты все необходимые меры — дезинфекционная обработка центра, а с медперсоналом проводились соответствующие мероприятия — взятие анализов и решение вопроса их размещения в обсервации. В штабе заявили — 22 медработника ЦСМ категорически отказались ложиться в карантинную зону в отеле «Ак-Кеме» и потребовали разместить их в отеле Garden.

«Мэрией Бишкека и Минздравом был решен данный вопрос, и к 19:30 они все были размещены в отеле Garden, — говорится в релизе штаба.

Однако Гульнара Ташибекова, отвечая на вопросы 24.kg, категорически опровергла эти сведения.

Это ложь. Никаких требований по улучшению условий мы не выдвигали и не отказывались ни от каких гостиниц. Нам изначально было заявлено, что мы поедем в обсервацию в отеле Garden. Гульнара Ташибекова

«Но машину никто так и не предоставил. Врачи 17 часов простояли на улице. До отеля мы добирались сами. Ни о какой «Ак-Кеме» речи не шло. Когда мы уже были в дороге, директор ЦСМ № 1 прислал мне фотографии какого-то гостиного двора или гостиного дома, но я сказала, что я больше не хочу ничего слышать, мы едем в Garden, уже сил не было ждать, и так люди столько на улице простояли. Нам было важно, чтобы нас изолировали. Никто вчера, когда мы прибыли в обсервацию, никаких анализов не брал у нас. Только сегодня приехала мобильная группа из Ленинского района. Больше ничего. В 17.00 вчера была проведена дезинфекция здания ЦСМ. А 16-го, накануне ночью, я закрыла поликлинику, вынуждена была это сделать, потому что у нас четверо инфицированных и у нас очаг. У людей, когда они это узнали, началась паника. Медики выбежали из своих домов, и потом мы еще 17 часов ждали размещения в обсервацию. А сейчас врачей допрашивают, заходили они домой, не заходили, сколько там пробыли. Это что за маразм? Сейчас нужно выяснять, как заразились наши четверо медиков. Люди уже разговаривать не хотят, их сломали. Только в пять вечера директор ОЦСМ и сказал, что нас отвезут в Garden. В итоге мы поехали туда сами. Мы не могли же еще сутки на улице стоять», — возмущена Гульнара Ташибекова, добавив, что она будет официально опровергать каждую недостоверную информацию.

Я убедительно прошу говорить правду. Мы 17 часов ждали транспорт, но никто нам его так и не предоставил и никто с нами не связывался. Гульнара Ташибекова

Напомним, накануне лечебное учреждение закрыли, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус. После 17-часового ожидания размещения в обсервации сотрудники самостоятельно добрались до гостиницы.