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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Казахстане выявили еще одного больного коронавирусом кыргызстанца

В Казахстане выявили еще одного больного коронавирусом кыргызстанца. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, заболевание обнаружили у жителя Токмака.

«Он работает водителем и ехал в Алматы за грузом. Коронавирус у него обнаружили во время медосмотра на границе. Мужчину перевезли в Бишкек специальным транспортом», — отмечает издание.

Напомним, что это не первый случай, когда у кыргызстанцев в Казахстане выявляют коронавирус. Ранее было госпитализировано четверо водителей на юге Казахстана. До этого сообщалось о еще четырех случаях коронавируса у граждан, приехавших из Кыргызстана. Трое из них в Жамбылской области, один — в Алматинской.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150488/
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