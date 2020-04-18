В Казахстане выявили еще одного больного коронавирусом кыргызстанца. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, заболевание обнаружили у жителя Токмака.

«Он работает водителем и ехал в Алматы за грузом. Коронавирус у него обнаружили во время медосмотра на границе. Мужчину перевезли в Бишкек специальным транспортом», — отмечает издание.

Напомним, что это не первый случай, когда у кыргызстанцев в Казахстане выявляют коронавирус. Ранее было госпитализировано четверо водителей на юге Казахстана. До этого сообщалось о еще четырех случаях коронавируса у граждан, приехавших из Кыргызстана. Трое из них в Жамбылской области, один — в Алматинской.