К нам не обращались. Как горздрав отреагировал на требования бишкекских врачей

В городское управление здравоохранения письменных обращений от директоров объединенных центров семейной медицины с просьбами о проведении анализов на коронавирус и изоляции сотрудников ЦСМ не поступало. Об этом 24.kg сообщила начальник управления Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, о требованиях сотрудников пяти ЦСМ об изоляции она узнала накануне.

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«11 или 12 апреля ко мне обратилась главврач ЦСМ № 2 и сообщила, что прикрепленный к ним эпидемиолог заболела. Накануне мы с ней работали вместе. Мы договорились действовать согласно алгоритму. На следующий день провели обследование всех сотрудников, общую дезинфекцию, 15 человек отправили на удаленный метод работы. У всех результаты экспресс-тестов и ПЦР отрицательные», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Она подчеркнула, что у эпидемиолога в ЦСМ № 17, где выявили четыре случая коронавирусной инфекции, был отрицательный анализ. «Нужно провести детальное эпидрасследование, где и как могли данные врачи заболеть. Это сделает ЦГСЭН», — сказала начальник управления.

Она заметила, что ранее управление дало указание провести обследование сотрудников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях. «Сегодня все в руках директоров ОЦСМ. Юридически они несут ответственность и находятся в подчинении Министерства здравоохранения. Нашему управлению с января 2020 года передали вопросы координации. Но ко мне письменно не обращались директора ни по каким вопросам», — пояснила Бактыгуль Исмаилова.

Сегодня стало известно, что в Бишкеке закрылся Центр семейной медицины № 17, потому что четыре врача заразились коронавирусом.

В Кыргызстане заболели уже 116 медиков.