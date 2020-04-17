Коронавирус обнажил болезненные точки систем Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с членами правительства по ситуации в экономике в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба аппарата кабмина.

«Повсеместное распространение инфекции уже привело к кризису систем здравоохранения даже в самых развитых странах мира. Пандемия наносит колоссальный ущерб мировой экономике и грозит глобальным экономическим кризисом. Мы понимали, что избежать угрозы пандемии было невозможно и постарались принять все подготовительные меры, конечно же, исходя из наших возможностей и реалий», — отметил премьер-министр.

Вирус обнажил самые болезненные точки не только в национальной системе здравоохранения, но и в сфере экономики и даже в государственном управлении. Мухаммедкалый Абылгазиев

По его словам, большие трудности возникли и в осуществлении закупок жизненно важных товаров в условиях кризисной ситуации.

«Правительству пришлось в авральном режиме принимать меры по защите жизни и здоровья своих граждан, фактически не имея ни значительных финансовых, ни материальных резервов. Сложившееся положение показало, что отечественная система здравоохранения не обладает достаточным потенциалом для эффективной борьбы с пандемией. Мы все становимся свидетелями того, что защищать здоровье граждан удается в первую очередь благодаря самоотверженности медицинских работников», — сказал глава кабмина.

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По его данным, ситуация осложнялась и тем, что регистрация больных коронавирусом в Кыргызстане сопровождалась перманентным риском продовольственного кризиса, вызванным нестабильностью на нефтяном и валютном рынках наших основных торговых партнеров.

Но, как отметил Мухаммедкалый Абылгазиев, благодаря вовремя достигнутым договоренностям с руководством соседних государств удалось сохранить основной грузопоток перевозок и объем импорта товаров.

«Мы самым жестким образом пресекли попытки тех, кто хотел нажиться на искусственно создаваемом ажиотаже на рынках и не допустили резкого роста цен на основные продукты питания. Мы продолжаем вести ежедневный мониторинг розничных цен и успеваем предотвращать непрекращающиеся попытки спекуляции. И у граждан не должно быть сомнений в том, что они будут обеспечены продуктами первой необходимости, а все, кто нуждается, получат помощь», — подчеркнул премьер.

Он заметил: временные трудности введены для того, чтобы не допустить самого страшного — широкого распространения опасной инфекции. Это вынужденное, но жизненно необходимое решение.

«Мы уверены, что пандемия коронавируса, последствия которой коснулись каждого, станет не только самым серьезным испытанием для нашей страны, но и важным историческим моментом, позволившим по-новому взглянуть на принципы регулирования национальной экономики», — добавил Мухаммедкалый Абылгазиев.