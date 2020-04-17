В Минздраве рассказали о состоянии милиционера, заразившегося коронавирусом

Состояние милиционера, охранявшего Минздрав и заразившегося коронавирусом, удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, болезнь мужчины проходит бессимптомно, но милиционер получает полный курс лечения.

«Сейчас у его легкая форма коронавируса. Он продолжает курс лечения. Выявлены все контактные с ним лица. Таковых 90 человек, они сдали анализы и находятся под наблюдением», — сказал Нурболот Усенбаев.

Напомним, в Минздраве сотрудница, болеющая коронавирусом, заразила милиционера, охраняющего здание ведомства.