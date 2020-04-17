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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За март доплаты медикам за борьбу с COVID-19 составили 10,4 миллиона сомов

В марте медикам начислили 10 миллионов 496,3 тысячи сомов компенсационных выплат за работу в очагах заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Доплаты должны получить 1 тысяча 369 медработников. Это средства, выделенные со специального счета. Выплаты осуществляют на основе постановления правительства от 3 апреля 2020 года. За март они начисляются с 22 числа — с даты введения на территории Кыргызстана режима чрезвычайной ситуации.

«Учитывая, что компенсационные выплаты производят из средств, поступающих в виде добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, решено освободить от уплаты подоходного налога и страховых отчислений в Соцфонд выплат/компенсаций сотрудников, работающих в очаговых и приравненных к ним территориях», — говорится в сообщении.

Компенсационные выплаты за январь — февраль 2020 года составили от 5 до 20 тысяч сомов, в зависимости от продолжительности работы в очаговых территориях. Размер установлен из расчета 500 сомов за один день работы. Всего из средств Эпидемиологического фонда выплатили 10 миллионов 137,6 тысячи сомов с удержанием подоходного налога и страховых отчислений в Соцфонд. По месту основной работы среднемесячная заработная плата работников здравоохранения сохраняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150355/
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