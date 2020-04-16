В Баткене малоимущие семьи получили телевизоры для дистанционного обучения

Пять семей Кадамджайского района Баткенской области получили телевизоры от местных депутатов и чиновников. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного представительства правительства в регионе.

По ее данным, местные власти выявляют учеников, которые не смогли подключиться к дистанционному обучению.

«Помощь оказывается, чтобы не допустить срыва дистанционного обучения. В других районах нуждающимся семьям школьников также передали телевизоры», — рассказали в обладминистрации.

Напомним, что с 8 апреля все образовательные учреждения республики перешли на дистанционную форму обучения.