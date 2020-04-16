Изоляция на чужбине. Жизнь кыргызстанского мигранта во время пандемии

Почти миллион кыргызстанцев остались изолированными от родины за границей. Сегодня рабочие места, вузы, общежития закрыты, авиарейсы отменены.

Мигранты ежемесячно почти всю зарплату отправляли в Кыргызстан, оставляя себе только на мелкие расходы. А теперь люди, которые в год переводили в страну более $2 миллиардов, сами нуждаются в поддержке.

По данным МИД, 4 тысячи 371 кыргызстанец хочет вернуться домой. Но это только те, кто купил билеты и обратился в дипломатические службы. В реальности их намного больше.

Ночуют в аэропортах, голодают семьями



В самой сложной ситуации находятся мигранты в России. Так, 110 человек застряли на казахско-российской границе. Еще 170 мигрантов ожидают самолета из Новосибирска, еще 100 — из Москвы.

Гулжан Касымбекова купила билеты 19 марта и сдала свою квартиру в Москве, теперь живет у подруги.

«Несколько дней мы жили в аэропорту. Часть потом уехала. Остальные вынуждены ютиться у знакомых и в общежитии. В социальных сетях много жалоб. Пишут, что не смогли оплатить квартплату за апрель и хозяйка выгоняет. Все мы считаем дни, чтобы улететь на родину. Нас, мигрантов, на родине, видимо, забыли», — говорит она.

Мало кто из мигрантов в большом мегаполисе боялся остаться без работы.

«Я работал на стройке электриком. Приехал с семьей в прошлом году. С женой и дочкой месяц сидим без работы», — отмечает Камалбек Сулайманов.

Последние деньги на исходе. Не знаю, что будем делать, если карантин продлят и мы не сможем выйти на работу. Почти у всех кыргызов сейчас такая ситуация. Камалбек Сулайманов

Пока представители диаспоры и бизнесмены из КР поддерживают соотечественников, оказывая помощь продуктами. Но и они не могут помочь всем.

В регионах мигранты спасаются взаимопомощью



Лидер кыргызской диаспоры в Тюмени Канзада Сманова приглашает соотечественников из Москвы в регион. По ее словам, в Тюмени пока мало зараженных коронавирусом и многие предприятия работают.

«Знаем, что в Москве очень трудно. Тем более очень дорогая аренда жилья. В одной квартире живет по несколько человек. Поэтому обратилась к представителям диаспоры в столице РФ с просьбой помочь переправить безработных в Тюмень. Тут мы можем устроить их в строительный сектор», — говорит Канзада Сманова.

«В Тюмени 10 тысяч кыргызстанцев. Тут тоже есть безработные. В день получаем шесть-семь сообщений с просьбой помочь продуктами», — подчеркивает она.

В Якутии основная сфера деятельности кыргызов — такси и общественный транспорт — временно приостановила работу.

«Нельзя свободно разгуливать по городу, поэтому все сидят дома. Наши стараются соблюдать карантинный режим. Делимся друг с другом информацией и помогаем нуждающимся. Есть информация, что у двоих кыргызов в Алдане, недавно вернувшихся из Кыргызстана, обнаружили вирус», — сообщил председатель диаспоры «Манас» Данияр Аскер.

Фото из интернета. Якутск

Как страна оставила одиноких женщин в Турции



Почти 80 процентов кыргызских мигрантов в Турции и Италии — женщины возрасте от 20 до 60 лет. Они работают в сфере обслуживания и в качестве прислуги в богатых домах.

«В Италии уже два-три месяца нет работы. Помогаем нуждающимся деньгами, чтобы они смогли оплатить квартплату, и продуктами. У 26 наших соотечественников нет ни работы, ни соответствующих документов», — рассказала лидер кыргызской диаспоры в Сардинии Эльмира Ногоева.

Если кыргызским женщинам в Италии почти удалось удержаться на ногах, несмотря на кризисную ситуацию в стране из-за коронавируса, то мигранты в Турции в первые же дни столкнулись с трудностями.

Салтанат Бекбатырова семь лет живет в Стамбуле и работает в текстильной промышленности. С появлением первого случая заражения вирусом она купила билет домой. Но хотела дождаться зарплаты, а потом все рейсы отменили.

«Посольство не помогает, даже не позвонили. Их информация об оказании помощи студентам — неправда. Наши студенты остались на улице. Их приютили соотечественники, сейчас живут в одной комнате по десять человек», — рассказала она.

Тут очень много женщин, которые из-за стресса заболели. У одной девушки был нервный срыв. Помогли ей лекарствами. Есть одна онкобольная, живет у подруги, ей нужна помощь, но она замкнулась и не хочет ни с кем общаться. Салтанат Бекбатырова

По ее словам, только за неделю 100 человек из трех городов Турции сообщили, что голодают.

«Партия «Замандаш» отправила деньги, оплатила им жилье и дала продукты. Но это только на ближайшие дни», — говорит Салтанат Бекбатырова.

В Турции 380 человек заявили, что срочно должны уехать. Еще 300 студентов ждут авиарейсы.

«Я приехала в город Денизли на операцию в начале марта. Обратный билет был на 24 марта. Рейс отменили. Сейчас живу у родственника — студента. Он подрабатывал, теперь на карантине. Через неделю ни у него, ни у меня не останется ни копейки», — рассказала Надира Абдуллажанова.

Из-за бездействия властей ОАЭ могут отменить рабочие квоты кыргызстанцам



Восемьдесят процентов кыргызов в ОАЭ остались без работы. Закрылись десятки отелей, магазинов и центров отдыха. В Эмиратах не ожидают туристов в ближайшие полгода.

350 кыргызстанцев записались в список консульства как желающие уехать из страны. Остальные намерены дождаться изменения ситуации. Тем более некоторые работодатели предоставили бесплатное жилье и питание. Есть и те, кто минимально оплачивает вынужденный отпуск.

Власти выразили готовность организовать доставку граждан в государства, которые не могут сами забрать их из ОАЭ.

Если КР не заберет своих граждан и откажется принять рейс из Дубая, то предупредили, что трудовую квоту для кыргызстанцев сократят. Надеемся, наши власти не доведут до этого. Представитель диаспоры в ОАЭ Айдар Кубанычбек уулу

Фото из интернета. Дубай

Конечно, в такой ситуации повезло мигрантам в развитых странах. Например, кыргызы в Японии особо не паникуют.

«Многие сферы работают. Правительство обещало помочь малому и среднему бизнесу. Помогут всем, кто из-за коронавируса потерял работу или вынужден уйти с работы, чтобы сидеть дома и присматривать за детьми, так как детские сады закрыли на карантин», — отметила Гулзар Асанова из Токио.