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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцы требуют защитить врачей и подписывают петицию

Граждане Кыргызстана требуют защитить врачей. Петицию создали на сайте change.org.

Авторы отметили, что борьба с пандемией в республике выявила грубейшие нарушения действующего законодательства и норм Конституции правительством в лице Минздрава, МВД, ГКНБ, Минфина по отношению к медицинским работникам и гражданам страны в целом.

Кыргызстанцы требуют прозрачности в распределении грантовых/кредитных средств по борьбе с пандемией и выплат компенсации медработникам с участием представителей гражданского сектора и независимых СМИ, проведения прокуратурой срочной проверки нарушения статей Основного закона государственными органами.

Минздрав должен впоследствии разработать кодекс охраны здоровья граждан КР и медработников. «Нормативно-правовые акты в области здравоохранения в удручающем виде, нет механизмов реализации законов», — подчеркивают авторы.

На сегодня в Кыргызстане 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 79 медиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150023/
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