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Общество

Неприятный сюрприз. Тарифы на природный газ в апреле выросли на 2,3 сома

ОсОО «Газпром Кыргызстан» изменило тарифы на природный газ в сторону увеличения. В апреле население и бизнес будут платить больше. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Уточняется, что для населения стоимость 1 кубометра газа выросла на 2,3 сома — с 15,3 до 17,6 сома. Для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций тариф вырос с февраля по апрель на 2,6 сома — с 18,7 до 21,3 сома за кубометр голубого топлива.

«Газпром Кыргызстан» проинформировал, что повышение тарифов объясняется ростом официального курса американской валюты, который по состоянию на 1 апреля составил 82 сома за доллар.

«Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса обязывает «Газпром Кыргызстан» ежемесячно перерасчитывать тарифы на природный газ по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому Нацбанком на 1-е число каждого месяца», — напомнили в ОсОО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150019/
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