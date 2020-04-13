Неприятный сюрприз. Тарифы на природный газ в апреле выросли на 2,3 сома

ОсОО «Газпром Кыргызстан» изменило тарифы на природный газ в сторону увеличения. В апреле население и бизнес будут платить больше. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Уточняется, что для населения стоимость 1 кубометра газа выросла на 2,3 сома — с 15,3 до 17,6 сома. Для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций тариф вырос с февраля по апрель на 2,6 сома — с 18,7 до 21,3 сома за кубометр голубого топлива.

«Газпром Кыргызстан» проинформировал, что повышение тарифов объясняется ростом официального курса американской валюты, который по состоянию на 1 апреля составил 82 сома за доллар.