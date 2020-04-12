Главный врач Ошской инфекционной больницы находится в обсервации

Главный врач Ошской инфекционной больницы Кайрат Абжалов тоже находится в обсервации. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, детское отделение инфекционной больницы, которое было закрыто на два дня, уже готово к приему больных. А сам главврач вместе с сотрудниками больницы, которые контактировали с зараженными медиками, находятся в обсервации.

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«У меня анализы экспресс-теста и ПЦР отрицательные, жду контрольный результат», — сказал Кайрат Абжалов.

Главврач больницы по поводу обвинений медиков в его адрес просит подождать результатов проверки.

«Сейчас по поводу заражения медиков в нашей больнице работает специальная комиссия. Они, думаю, дадут оценку, кто в чем виноват», — ответил Кайрат Абжалов.

Отметим, у сотрудников Ошской инфекционной больницы выявили коронавирус. По словам медиков, у них произошло внутрибольничное заражение.