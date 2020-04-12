12:29
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество

Главный врач Ошской инфекционной больницы находится в обсервации

Главный врач Ошской инфекционной больницы Кайрат Абжалов тоже находится в обсервации. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, детское отделение инфекционной больницы, которое было закрыто на два дня, уже готово к приему больных. А сам главврач вместе с сотрудниками больницы, которые контактировали с зараженными медиками, находятся в обсервации.

Читайте по теме
Нам не нужны деньги ценой здоровья. Интервью с зараженным коронавирусом врачом
«У меня анализы экспресс-теста и ПЦР отрицательные, жду контрольный результат», — сказал Кайрат Абжалов.

Главврач больницы по поводу обвинений медиков в его адрес просит подождать результатов проверки.

«Сейчас по поводу заражения медиков в нашей больнице работает специальная комиссия. Они, думаю, дадут оценку, кто в чем виноват», — ответил Кайрат Абжалов.

Отметим, у сотрудников Ошской инфекционной больницы выявили коронавирус. По словам медиков, у них произошло внутрибольничное заражение. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149877/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане шесть человек с коронавирусом лежат в реанимации
Все руководство Минздрава сдало анализ на коронавирус
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
Число заболевших коронавирусом превысило 1,7 миллиона человек
Количество контактных лиц с зараженными коронавирусом превысило 6,5 тысячи
В Кыргызстане 63 медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане выявили еще 38 случаев коронавируса
Фото дня. Врачей везут на работу в переполненном автобусе
Коронавирус в КР. В милиции рассказали, почему возбудили дело на нарынчанина
Сотрудники института омбудсмена не могут получить пропуска в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в&nbsp;самоизоляции еще две недели Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
12 апреля, воскресенье
12:26
Переполненный автобус, в котором везли врачей, не принадлежит мэрии Бишкека Переполненный автобус, в котором везли врачей, не прина...
12:21
Главный врач Ошской инфекционной больницы находится в обсервации
11:37
В Чуйской области 15-летняя девочка пыталась покончить с собой
11:08
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
11:00
В Кыргызстане шесть человек с коронавирусом лежат в реанимации