В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек

Число контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными коронавирусом — 6 тысяч 251 человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, близкие контакты (I категория) — 1 тысяча 70 человек, другие контакты (II категория), а это друзья, коллеги, соседи, — 5 тысяч 181. «Число контактных меняется в ходе эпидемиологических расследований», — подчеркнул Мадамин Каратаев.

На сегодня в стране 339 подтвержденных фактов коронавируса, 51 из них — медики.