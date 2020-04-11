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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек

Число контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными коронавирусом — 6 тысяч 251 человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, близкие контакты (I категория) — 1 тысяча 70 человек, другие контакты (II категория), а это друзья, коллеги, соседи, — 5 тысяч 181. «Число контактных меняется в ходе эпидемиологических расследований», — подчеркнул Мадамин Каратаев.

На сегодня в стране 339 подтвержденных фактов коронавируса, 51 из них — медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149798/
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