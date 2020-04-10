В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь от миллиардера Джека Ма

Фонды миллиардера Джека Ма оказали гуманитарную помощь Кыргызстану. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, сегодня в аэропорт «Манас» прилетел чартерный грузовой рейс из Китайской Народной Республики с гуманитарным грузом — защитными костюмами, масками и бесконтактными термометрами.

«Помощь на общую сумму 1 миллион 800 тысяч юаней (более $255 тысяч) предоставлена фондами «Алибаба» и «Джек Ма», — отметили в штабе.

Кроме этого, в ближайшее время ожидается поступление экспресс-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Джек Ма — известный китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.