В Кыргызстане ураган оставил жителей Иссык-Куля и Нарына без света

Сегодня из-за сильного ветра произошло аварийное отключение всей Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Востокэлектро».

Ликвидацией аварии занималось ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В 11.40 подстанции «Иссык-Кульская» и «Тамга» включили.

В распредкомпании также сообщили, что шквалистый ветер привел к отключению электроэнергии в Ат-Башинском районе Нарынской области.

«Без света остались несколько сел. На отдельных участках в результате сильного ветра с домов сорвало кровлю, упали деревья, произошел обрыв ЛЭП и повреждены железобетонные опоры. Над устранением последствий урагана работают 10 бригад электромонтеров Ат-Башинского РЭС ОАО «Востокэлектро», — сообщили в пресс-службе распредкомпании.