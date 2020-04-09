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Общество

В Кыргызстане ураган оставил жителей Иссык-Куля и Нарына без света

Сегодня из-за сильного ветра произошло аварийное отключение всей Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Востокэлектро».

Ликвидацией аварии занималось ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В 11.40 подстанции «Иссык-Кульская» и «Тамга» включили.

В распредкомпании также сообщили, что шквалистый ветер привел к отключению электроэнергии в Ат-Башинском районе Нарынской области.

«Без света остались несколько сел. На отдельных участках в результате сильного ветра с домов сорвало кровлю, упали деревья, произошел обрыв ЛЭП и повреждены железобетонные опоры. Над устранением последствий урагана работают 10 бригад электромонтеров Ат-Башинского РЭС ОАО «Востокэлектро», — сообщили в пресс-службе распредкомпании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149630/
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