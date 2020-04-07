Адвокаты просят комендантов выдать им пропуска для оказания юридической помощи

Адвокаты просят комендатуры и правительство обеспечить им беспрепятственное передвижение по городу во время чрезвычайного положения. Об этом сообщает Комитет гражданского контроля.

«Граждане должны получать юридическую помощь и адвокатскую защиту в условиях режимов ЧС и ЧП. Но это право гражданина может быть ограничено законами в целях охраны здоровья населения», — говорится в обращении.

Эксперты отмечают, что, согласно пункту 3 статьи 7 Конституционного закона «О чрезвычайном положении», в постановлении Жогорку Кенеша и указе президента о введении режима ЧП должен быть приведен исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод граждан.

Вместе в тем в Комитете гражданского контроля уточнили — по всей республике сейчас проводятся следственные мероприятия и судебные заседания по вопросам неотложного характера, где необходимо участие адвокатов для оказания квалифицированной юридической помощи. «Но, к большому сожалению, адвокатам со стороны комендатур не выдаются пропуска, необходимые для их беспрепятственного передвижения», — подчеркивают юристы.

Тем самым коменданты чинят препятствия гражданам и адвокатам как в получении, так и в оказании гарантированной Конституцией квалифицированной юридической помощи. из заявления Комитет гражданского контроля

Комитет требует от комендантов Бишкека, Оша и других городов и районов, а также от местных властей предоставить адвокатам возможность беспрепятственно передвигаться и оказывать гражданам юридическую помощь.

Как сообщил 24.kg юрист Эркин Саданбеков, ранее Адвокатура КР обратилась с аналогичным заявлением. Но ответа нет до сих пор.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайного положения. Передвижения по указанным населенным пунктам ограничены. Ездить на машине можно только при наличии специального пропуска, который выдают местные комендатуры.