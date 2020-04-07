Запомните препараты, которые не стоит принимать при лечении коронавируса

Временное руководство Минздрава с инструкциями по лечению коронавируса содержит перечень препаратов с недоказанной эффективностью. Об этом 24.kg сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

По ее словам, предложенные схемы противоречат и международной практике.

«В разных странах уровень здравоохранения разный. Сначала есть наука — исследование, а только потом стандартное лечение, за которое государство платит или спрашивает с медиков. Уровень науки у нас оставляет желать лучшего. Это у всего постсоветского пространства такая брешь. У нас считают, что также могут проводить исследования. Но это не так. Потенциала нет, навыков, обучения, знания нет. Но у нас сразу приравнивают к стандартам свои гипотезы, исследования, предположения», — сказала она.

Бермет Барыктабасова напомнила, что уже есть доказанные руководства, подписанные правительствами других стран, которые можно использовать.

«Но Кыргызстан почему-то игнорирует их и вносит свои рекомендации по лечению COVID-19», — отметила она.

ВОЗ говорит, что не надо использовать экспресс-тесты, потому что у них большая неточность. А у нас они закупаются на уровне правительства с позволения Минздрава. Бермет Барыктабасова

«Из 100 зараженных они покажут только 20-30 процентов инфицированных, а остальных пропустят. ВОЗ говорит, что нет доказанных препаратов против коронавируса и если что-то назначается, то только в рамках исследования. Но у нас такие препараты включили в основное лечение», — сказала эксперт.

Бермет Барыктабасова добавила, что у назначаемых противовирусных препаратов тяжелейшие побочные эффекты.

«Арбидол, ремантадин — это российские препараты, о которых в мире вообще не знают. Китай прекратил исследование по арбидолу, это подтверждает, что он не работает. Противовирусные препараты лопинавир, ритонавир (их применяли при лечении ВИЧ/СПИДа), противомалярийный гидрохлорахин — ни один не доказал свою эффективность. Ладно, если это плацебо, но у многих тяжелейшие побочные эффекты», — сказала она.

Эксперт добавила, что до сих пор нигде в мире нет специального лечения от коронавируса.

«Идет симптоматическое лечение как при ОРВИ, жаропонижающие средства, обильное питье. Противовирусные препараты не повлияют на коронавирус», — отметила она.

Бермет Барыктабасова добавила, что включение этих препаратов во временное руководство позволит приобретать их за счет госсредств.

Кроме того, по ее словам, в документе большой блок посвящен антибиотикотерапии. «Антибиотикотерапия не действует на вирусы. Только когда присоединяется бактериальная инфекция, но она просто не успевает это сделать, больные за пять дней сгорают», — отметила она.

На сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять излечились.