Мэрия Бишкека обещает поддержку бизнесу, но после завершения эпидемии

«После завершения эпидемии будем встречаться с бизнесменами и будем разговаривать по каждому случаю», — об этом на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

«Поддержка будет оказана бизнесменам, которые из-за обстоятельств, связанных с коронавирусом, остановились. Все, что касается по части мэрии: оформление документов и другие процедуры, — будем проводить максимально быстро», — сказал он.

Чиновник отметил, что выпадение налоговых поступлений из бюджета из-за ситуации с коронавирусом в апреле составило 400 миллионов сомов. «Надеюсь, наверстаем потом», — сказал он.