Если ребенок остался в другом районе без мамы. Комендант Оша обещает содействие

Сегодня на пресс-конференции коменданту Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Малику Нурдинову задали вопрос, может ли ведомство помочь в возвращении ребенка домой.

Женщина сообщила, что ее годовалая дочь находится на попечении у бабушки в Ноокате, а сама она живет в Кадамджайском районе Баткенской области.

Малик Нурдинов ответил, что гражданка по возможности должна оставить дочь на некоторое время у родственников. В случае если бабушка совсем не сможет присматривать за ребенком, то комендатура поможет решить вопрос и окажет содействие.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.