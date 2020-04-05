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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Если ребенок остался в другом районе без мамы. Комендант Оша обещает содействие

Сегодня на пресс-конференции коменданту Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Малику Нурдинову задали вопрос, может ли ведомство помочь в возвращении ребенка домой.

Женщина сообщила, что ее годовалая дочь находится на попечении у бабушки в Ноокате, а сама она живет в Кадамджайском районе Баткенской области.

Малик Нурдинов ответил, что гражданка по возможности должна оставить дочь на некоторое время у родственников. В случае если бабушка совсем не сможет присматривать за ребенком, то комендатура поможет решить вопрос и окажет содействие.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149224/
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