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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ошская милиция готова доставить фермерам нужные запчасти для сельхозтехники

В Ноокатском, Кара-Суйском районах и Оше милиция готова доставить фермерам запчасти для сельхозтехники. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Малик Нурдинов.

Жители села Кашкар Кыштак заявили, что сейчас во время сезона пахоты сельхозтехника фермеров будет ломаться. Они спросили, как во время режима ЧП можно доставить запчасти.

Комендант ответил, что граждане могут заказать их в других районах. Доставку сможет обеспечить комендатура.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149221/
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