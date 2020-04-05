В Кыргызстане больные коронавирусом контактировали с 5 тысячами человек

В КР больные коронавирусом контактировали с 5 тысячами человек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, от общего числа 548 человек — самые близкие люди.

«В обсервации лежат 1 тысяча 454 человека. Из них в Бишкеке — 247, Чуйской области — 79, Оше — 30, одноименной области — 246, Джалал-Абаде — 189, Баткенской области — 468, Нарынской — 77, Таласской — 30, Иссык-Кульской — 91. На сегодня обследовано 10 тысяч 157 человек, из которых у 147 подтвердился коронавирус», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.