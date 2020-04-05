Жители Земли увидят приближающуюся к Солнцу ядовитую комету

Комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, в конце мая приблизится к Солнцу и будет видна с Земли невооруженным глазом. Об этом сообщила РИА Новости астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, из-за солнечного ветра у кометы образуются хвосты — один газовый, другой пылевой. Это придает небесному телу особый зрелищный вид.

К концу апреля яркость кометы увеличится — она будет примерно такой же, как звезды Большой Медведицы.

Астроном подчеркнула, что комета приблизится к Земле 24 мая на расстояние 117 миллионов километров.

На звездном небе комета будет зеленого цвета. «Это зависит от газов, которые находятся в ее ядре. Зеленый цвет придает циан, потому что ультрафиолетовое излучение возбуждает молекулы циана и они начинают флуоресцировать», — отметила Людмила Кошман.