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Общество

Жители Земли увидят приближающуюся к Солнцу ядовитую комету

Комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, в конце мая приблизится к Солнцу и будет видна с Земли невооруженным глазом. Об этом сообщила РИА Новости астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, из-за солнечного ветра у кометы образуются хвосты — один газовый, другой пылевой. Это придает небесному телу особый зрелищный вид.

К концу апреля яркость кометы увеличится — она будет примерно такой же, как звезды Большой Медведицы.

Астроном подчеркнула, что комета приблизится к Земле 24 мая на расстояние 117 миллионов километров.

На звездном небе комета будет зеленого цвета. «Это зависит от газов, которые находятся в ее ядре. Зеленый цвет придает циан, потому что ультрафиолетовое излучение возбуждает молекулы циана и они начинают флуоресцировать», — отметила Людмила Кошман.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149197/
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