Коронавирус в Кыргызстане. Кто в первую очередь подвергается тест-проверке

Заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев рассказал, кто в первую очередь должен сдать анализы на коронавирус.

«Мы полностью исследовали только материалы контактных лиц, которые поступили из Нарынской области. Кроме того, мы исследовали анализы людей, которые прибыли через международный аэропорт «Манас», лиц, находящихся в обсервации в гостинице «Достук», отеле «Ак-Кеме». И ни одного человека, который бы пришел с какой-то личной просьбой», — отметил он.

В первую очередь мы обследуем людей, которые относятся к группе риска. Нурболот Усенбаев

По его словам, обращения есть, но лаборатория вынуждена отказывать, потому что у людей нет показаний для тестирования.

«К примеру, когда в Бишкеке не было ни одного случая коронавирусной инфекции, какой был резон впустую тратить тест-системы? Я не говорю об экспресс-тестах, а говорю об исследованиях на ПЦР», — сказал специалист.