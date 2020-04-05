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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Кто в первую очередь подвергается тест-проверке

Заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев рассказал, кто в первую очередь должен сдать анализы на коронавирус.

«Мы полностью исследовали только материалы контактных лиц, которые поступили из Нарынской области. Кроме того, мы исследовали анализы людей, которые прибыли через международный аэропорт «Манас», лиц, находящихся в обсервации в гостинице «Достук», отеле «Ак-Кеме». И ни одного человека, который бы пришел с какой-то личной просьбой», — отметил он.

В первую очередь мы обследуем людей, которые относятся к группе риска.

Нурболот Усенбаев

По его словам, обращения есть, но лаборатория вынуждена отказывать, потому что у людей нет показаний для тестирования.

«К примеру, когда в Бишкеке не было ни одного случая коронавирусной инфекции, какой был резон впустую тратить тест-системы? Я не говорю об экспресс-тестах, а говорю об исследованиях на ПЦР», — сказал специалист.

Он также добавил, что при необходимости эпидемиологи сами определят, когда необходимо провести поголовное исследование.
 
«Лаборатория работает у нас с достаточно большой нагрузкой, потому что число прибывших и контактирующих лиц тоже велико. Возможно, в перспективе мы сможем тестировать всех желающих. В настоящее время рассматривается вопрос о подготовке лабораторий, где можно обследоваться по желанию самого человека», — заметил Нурболот Усенбаев.
 

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149195/
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