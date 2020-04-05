Карантин. Что угнетает подсудимого Алмазбека Атамбаева, рассказал его адвокат

Содержащимся в Бишкекском СИЗО-1 и бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который находится в следственном изоляторе ГКНБ, мера пресечения не изменена. Они остаются под стражей до 21 апреля. Об этом 24.kg сообщили их адвокаты.

По словам юристов, Первомайский районный суд столицы продлил санкцию до 2 мая подсудимым, заключившим ранее сделку со следствием: Кыясу Смаилову, Алге Кылычеву, Амантуру Жамгырчиеву, Азирету Кулалиеву и Залкару Бакирову. Ранее они были отпущены под домашний арест.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что он встречался на днях со своим подзащитным.

«Бывший глава государства чувствует себя нормально. Резких скачков давления пока не наблюдается. Свиданий с супругой и детьми из-за карантина не дают. Это его очень угнетает. Суд по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева назначен на 21 апреля, по кой-ташским событиям дата процесса пока не определена», — сказал он.

Напомним, что ограничений на встречи с адвокатами нет только у содержащихся в СИЗО ГКНБ. Те, кто помещен в СИЗО-1, такой возможности лишены.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.