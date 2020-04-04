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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Три женщины из Узгена незаконно приехали в Сокулук, спрятавшись в грузовике

Сегодня в село Сокулук из города Узгена Ошской области приехали три женщины, спрятавшись в грузовой машине. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Чуйской области.

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По данным ведомства, сейчас у них берут анализы на коронавирус, затем отправят на домашний карантин.

«Сейчас рассматриваем уголовную ответственность женщин, которые вопреки запретам на передвижение приехали в Чуйскую область. Что касается водителя грузового автомобиля, его ответственность также рассмотрим. Подробности сообщим позже, сейчас разбираемся», — сказали редакции.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149167/
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