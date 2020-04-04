В Кыргызстане разработали аналог аппарата для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил инженер-робототехник Санжар Жумабеков.

По его словам, тестовая модель аппарата ИВЛ дорабатывается. «Хотим сделать так, чтобы за короткое время смогли массово производить такие устройства. За основу взяли мешок Амбу (механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких. — Прим. 24.kg). С помощью него пациент может искусственно дышать, но для этого нужен человек, который постоянно сжимает мешок Амбу. Мы автоматизировали этот процесс, чтобы он сам работал», — рассказал Санжар Жумабеков.

Разработанный кыргызстанцами аппарат дешев в производстве — для одного потребуется от 5 до 10 тысяч сомов.

«Такой аппарат сейчас стоит $10 тысяч. Наш, конечно, может выполнить только половину функций ИВЛ, но мы еще добавим. Тем более в случае острой необходимости для больных, зараженных коронавирусной инфекцией, наш аналог пригодится. Один аппарат можно собрать за четыре часа. У нас открытый проект, готовы отправлять желающим модели, чтобы они самостоятельно могли изготовить на 3D-принтере», — сказал Санжар Жумабеков.

Кроме того, разработчики трудятся над изготовлением масок и других защитных средства для медиков.