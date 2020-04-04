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Общество

Кыргызстанцы застряли на границе Казахстана и России и не могут вернуться домой

Около 100 граждан Кыргызстана разместили в гостиницах Соль-Илецка до открытия российско-казахстанской границы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

МИД и посольство Кыргызстана в России прорабатывают вопрос оказания необходимой помощи находящимся в Соль-Илецком районе Оренбургской области и намеренным вернуться домой. 

«Ранее на обращения к казахстанской стороне о предоставлении транзитного проезда гражданам Кыргызстана поступил отказ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и объявлением ЧП в Казахстане. Открытие российско-казахстанской границы в условиях объявленного режима ЧП пока объективно невозможно», — подчеркнули в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149096/
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