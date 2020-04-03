Директор офиса здравоохранения и образования в Центральной Азии Агентства США по международному развитию (USAID) Джошуа Кранс оценил работу кабмина Кыргызстана по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Правительство КР — образец для подражания. Джошуа Кранс

«Открыто ведут работу с донорами, населением. Понимаю, трудно работать, когда нет доступа к последней информации по коронавирусу, но кабмин все для этого делает», — сказал он.

Джошуа Кранс также отметил, что сейчас сложно сказать определенно, когда пандемия COVID-19 в странах Центральной Азии достигнет пика, и предостерег от снятия карантина.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.