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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Издевательство. Врача, идущего домой со смены, продержали на блокпосту 1,5 часа

В Бишкеке на блокпосту задержали медика, возвращающегося домой после работы. Об этом 24.kg сообщила санитарный врач Аламединской санэпидемстанции Земфира Кочмамбетова.

Она рассказала, что инцидент произошел с ней вчера в районе жилмассива Нижняя Ала-Арча.

«Я возвращалась домой, по дороге оставила коллегу. В этот момент меня остановили на посту в Нижней Ала-Арче. Когда представила все документы, сказали, что их недостаточно. Меня продержали там 1,5 часа. Начальник этого блокпоста, военнослужащий вызвал 102. Мне сказали, что сама виновата. Я сказала, что работаю на таком же посту. Я стала спрашивать должность, но мне не ответили. В итоге меня отпустили только в 22.00», — отметила Земфира Кочмамбетова.

В пресс-службе комендатуры 24.kg заявили, что врача задержали лишь до установления ее личности. У женщины, по данным силовиков, не было с собой всех документов.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149053/
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