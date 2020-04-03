Режим ЧП в Бишкеке. Продукты и лекарства могут привезти курьеры «Кыргыз почтасы»

ГП «Кыргыз почтасы» оказывает услуги доставки товаров первой необходимости: продукты питания, медикаменты, бытовые товары. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По их данным, уже есть партнерские отношения с некоторыми аптеками, кофейней, интернет-магазином и другими. Оформить онлайн-заявку на доставку можно через партнеров.

Стоимость доставки составляет от 120 до 200 сомов.

С введением комендантского часа на период ЧП курьерская служба работает с 9.00 до 18.00.

Желающие стать партнером курьерской службы ГП могут позвонить по телефонам: 0312300809, 0996550771170 (для юридических лиц).