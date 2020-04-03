Остановка производства муки. Пропуска для компании «Акун» готовы

Пропуска для компании «Акун» выдавали несколько раз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.
По его словам, на сегодня подготовлены новые пропуска согласно поданной «Акуном» заявке 31 марта.
«Однако никто из представителей завода не приехал и не забрал их. То, что распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности», — сказал Алмазбек Орозалиев.
Напомним, вчера компания «Акун» сообщила, что вынужденно останавливает производство выбоя муки на двух заводах — «Акун» и «Бишкекский мелькомбинат». Сотрудников производства, отвечающих за выпуск муки на мельнице и погрузку на складах, вновь не пропустили через блокпосты. В компании отметили, что, несмотря на то что все документы для получения пропусков сдали еще неделю назад, их так и не выдали, а документы потеряли.