Остановка производства муки. Пропуска для компании «Акун» готовы

Пропуска для компании «Акун» выдавали несколько раз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, на сегодня подготовлены новые пропуска согласно поданной «Акуном» заявке 31 марта.

«Однако никто из представителей завода не приехал и не забрал их. То, что распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности», — сказал Алмазбек Орозалиев.