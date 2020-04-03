09:11
USD 84.90
EUR 92.70
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Остановка производства муки. Пропуска для компании «Акун» готовы

Пропуска для компании «Акун» выдавали несколько раз. Об этом на своей странице в Facebook сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Читайте по теме
Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим

По его словам, на сегодня подготовлены новые пропуска согласно поданной «Акуном» заявке 31 марта.

«Однако никто из представителей завода не приехал и не забрал их. То, что распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Напомним, вчера компания «Акун» сообщила, что вынужденно останавливает производство выбоя муки на двух заводах — «Акун» и «Бишкекский мелькомбинат». Сотрудников производства, отвечающих за выпуск муки на мельнице и погрузку на складах, вновь не пропустили через блокпосты. В компании отметили, что, несмотря на то что все документы для получения пропусков сдали еще неделю назад, их так и не выдали, а документы потеряли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148980/
просмотров: 988
Версия для печати
Материалы по теме
Пропуска для проезда грузовых автомобилей с продуктами отменили
В Бишкеке поставщики продуктов получили 2 тысячи 700 пропусков
В Джалал-Абаде число желающих получить пропуска превысило 17 тысяч
За продажу спецпропуска в Бишкеке милиционера водворили в СИЗО
В Бишкеке за продажу спецпропуска задержан милиционер
Полным бардаком назвала работу комендатуры Бишкека депутат парламента
По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Режим ЧП в Бишкеке. Спецпропуск теперь можно получить в РОВД
Коронавирус в Бишкеке. Десять претензий к коменданту и штабу
В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержали 119 человек
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
Бизнес
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен &laquo;НУР Телеком&raquo;? MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
3 апреля, пятница
09:05
В Ноокате от коронавируса скончался первый больной В Ноокате от коронавируса скончался первый больной
08:51
Карантин — это не гетто. Контролировать инфекцию, а не людей предлагает эксперт
08:30
Член ЦИК возмущена инициативой депутата о назначении референдума
08:15
Глава Минздрава против обсервации: это условия для распространения коронавируса
08:01
Остановка производства муки. Пропуска для компании «Акун» готовы
2 апреля, четверг
23:46
В Бишкеке во время карантина увеличилась посещаемость электронной библиотеки
22:37
Китай передал Кыргызстану 21 тысячу экспресс-тестов на коронавирус
22:24
Пропуска для проезда грузовых автомобилей с продуктами отменили