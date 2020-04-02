Квитанции за вывоз мусора бишкекчанам не принесут, но оплатить услугу надо

Бишкекчане не получат квитанции на оплату за вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина — в связи с чрезвычайным положением в Бишкеке остались работать только медики, сотрудники правоохранительных органов и городские службы.

Тариф за вывоз фиксированный: 22,5 сома за одного человека, 6 сомов с пенсионеров.

В мэрии просят своевременно вносить эту сумму за чистоту и порядок в городе. Прием платежей производится через банки, терминалы и электронные кошельки.

Вопросы можно задать по телефонам:

Ленинский район, в том числе село «Чон-Арык»: 0559980102;

Первомайский район: 0999833810;

Свердловский район: 0771737050;

Октябрьский район: 0312586051.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.