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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке обновляют разметку на дорогах и пешеходных переходах

Сотрудники Бишкекасфальтсервиса обновляют разметку на столичных улицах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, разметку наносят сертифицированным холодным пластиком с двухкомпонентным составом Highway ColdPlast.

«Он износостойкий, для нанесения не требуется дорогостоящая техника, что значительно снижает затраты. Имеет хорошее сцепление к бетонной, асфальтовой и другим поверхностям, а также возможно его нанесение без удаления старой разметки», — отметили в мэрии.

Свежая разметка нанесена по проспекту Чуй (от улицы Осмонкула до улицы Турусбекова), на проспекте Манаса (от проспекта Жибек Жолу в южном направлении) обновляется разметка пешеходных переходов, стоп-линий.

В мэрии отметили, что все сотрудники предприятия работают в защитных масках, перчатках и светоотражающих жилетах.

Если вашей улице требуется срочный ремонт, нужно привести в порядок тротуар или зебра нуждается в обновлении, то отправляйте фото- и видеофакты на номер: 0555888161.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148692/
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