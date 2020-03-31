В Бишкеке обновляют разметку на дорогах и пешеходных переходах

Сотрудники Бишкекасфальтсервиса обновляют разметку на столичных улицах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, разметку наносят сертифицированным холодным пластиком с двухкомпонентным составом Highway ColdPlast.

«Он износостойкий, для нанесения не требуется дорогостоящая техника, что значительно снижает затраты. Имеет хорошее сцепление к бетонной, асфальтовой и другим поверхностям, а также возможно его нанесение без удаления старой разметки», — отметили в мэрии.

Свежая разметка нанесена по проспекту Чуй (от улицы Осмонкула до улицы Турусбекова), на проспекте Манаса (от проспекта Жибек Жолу в южном направлении) обновляется разметка пешеходных переходов, стоп-линий.

В мэрии отметили, что все сотрудники предприятия работают в защитных масках, перчатках и светоотражающих жилетах.