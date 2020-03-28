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Общество

Владелец вебкам-студии Даниэль Ажиев водворен в СИЗО-1 до 26 мая

Организатор студии вебкам-моделей Даниэль Ажиев водворен в СИЗО-1 до 26 мая. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Как отмечается, ему предъявлено обвинение по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. 

Ранее сообщалось, что Ажиева доставили в Следственную службу МВД и допросили в качестве свидетеля, после чего вынесли постановление о задержании.

Напомним, ранее Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в адрес Ажиева, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148389/
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