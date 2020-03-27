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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Конкурс на самую читающую семью объявило Минобразования. Обещает подарки

Министерство образования и науки объявляет о начале акции «Читает вся семья». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в акции может участвовать каждая семья.

Министерство представляет список книг. Родители совместно с детьми каждый день читают их, обсуждают. После чего пишут короткое эссе и размещают в соцсети Facebook с хештегом #үйдө_китеп_окуйбуз (#читаем_дома_книги).

«Участникам акции через социальные сети нужно передавать эстафету своим друзьям. Самым активным семьям будут вручены подарки», — отметили в ведомстве.

Кроме того, самая активная семья — участница акции при соблюдении всех требований будет номинирована на звание «ОКУРМАН ҮЙ-БҮЛӨ»/ «СЕМЬЯ-ЭРУДИТ».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148293/
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