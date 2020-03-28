Защита от коронавируса. Какие маски, кому и когда следует носить

На фоне вспышки нового коронавируса во всем мире растет спрос на медицинские маски. В Кыргызстане они резко подорожали, в аптеках одноразовые не купить, многие предприниматели перешли на пошив многоразовых. Однако Минздрав КР не рекомендует их покупать и предупреждает, что не все из них защищают от вируса. Ассистент кафедры детских инфекционных болезней КГМА Марлен Беделбаев рассказал 24.kg, какие маски эффективны, а также о правилах пользования ими. Медицинская маска или респиратор? По словам медика, здоровым людям не рекомендуется носить медицинские маски: они не защищают от вирусных и бактериальных инфекций. Об этом также говорят специалисты ВОЗ. Как рассказал инфекционист, существует два распространенных вида масок: хирургические и респираторные (N95). «Хирургические предназначены для предотвращения попадания капель и брызг слюны или крови. Такие маски служат в качестве физического барьера, но для защиты от вирусов и микробов, передающихся воздушно-капельным путем, они менее эффективны, поскольку в них нет защитного фильтра», — пояснил Марлен Беделбаев.

Фото из интернета. Хирургическая маска

Респиратор N95 имеет фильтр, он не пропускает большинство вредных частиц диаметром до 0,3 микрон (согласно исследованиям, размер коронавируса — от 0,05 до 0,2 микрона). Эти маски также часто используются, когда качество воздуха плохое из-за пожара или загрязнения. «При правильном ношении они блокируют не менее 95 процентов мелких частиц в воздухе. Респираторы защищают, даже если зараженный коронавирусом рядом чихает или кашляет», — Марлен Беделбаев.

Фото из интернета. Респираторная маска N95

Для защиты от инфекций, в том числе от коронавирусной, врач рекомендует носить именно респираторы.

Марлевая маска своими руками

Из-за дефицита и подорожания медицинских масок некоторые взялись шить их дома — марлевые. Она тоже защищает от брызг и жидкостей, но не имеет фильтрующего слоя.

Рекомендуемые параметры: марлевая маска должна состоять не менее чем из 4-6 слоев. Ее размеры — 15 сантиметров в высоту (по ширине) и 20 — в длину.

Если нет возможности купить медицинскую или респиратор, то в качестве средства индивидуальной защиты, как вынужденную меру, можно применять и марлевые маски.

Как носить маску?

Защита гарантирована только в том случае, если вы правильно надели маску. Она должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос, губы и подбородок. «Большинство людей не соблюдают эти правила, — подчеркивает Марлен Беделбаев. — Бывает, что маску носят под носом или на подбородке».

Помимо этого, люди часто прикасаются к своей маске, чтобы отрегулировать ее или снять. Это снижает эффективность защитной функции маски блокировать микробы.

Носить маску при наличии бороды бесполезно. Марлен Беделбаев

«Борода препятствует формированию необходимого непроницаемого уплотнения. Поэтому, если вы решили носить маску, необходимо чисто выбриться», — пояснил Марлен Беделбаев.

По словам экспертов, респираторную маску можно использовать в течение месяца. Стоимость колеблется от 200 до 500 сомов в зависимости от вида и качества. Если использовать одноразовые маски, то за месяц их требуется не менее 25-30 штук.

«Использовать их нужно не только для защиты от коронавируса, но и в любом помещении, где повышен риск заражения другими заболеваниями — в медицинских учреждениях и местах массового скопления людей. ВОЗ рекомендует также носить респираторы, даже если вы держитесь на расстоянии от посторонних. Даже дистанция в один метр от заболевшего в течение 15 минут не исключает риска заражения», — рассказал инфекционист.

На свежем воздухе и дома необходимости носить респираторную маску нет. Марлен Беделбаев

Как еще защитить себя от вируса?

Если приобрести маску по какой-то причине не оказалось возможным, то следует придерживаться других мер индивидуальной защиты, которые рекомендует ВОЗ и Минздрав КР. Они гораздо проще, дешевле и доступны каждому, но при этом не менее эффективны.