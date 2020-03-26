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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Правительство обеспечит малоимущих мукой

Правительство обеспечит малоимущих граждан и семьи по всей стране мукой. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения АП КР.

По его данным, из Фонда государственных материальных резервов разбронируют 10 тысяч тонн муки. 

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По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, наряду с усилиями по сдерживанию распространения коронавируса и реализацией превентивных мер защиты граждан правительство мобилизует резервы для помощи уязвимым группам населения.

Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил от имени правительства представителей бизнес-сообщества и волонтерские организации за инициативы по оказанию помощи медикам и нуждающимся.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148153/
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