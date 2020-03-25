Коронавирус в Кыргызстане. В Баткене весенние полевые работы идут полным ходом

Несмотря на коронавирус, в Баткенской области весенние полевые работы идут полным ходом. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

По ее данным, в этом году по области запланировано посеять на 48 тысячах 734 гектарах земли.

«На 24 марта план выполнен наполовину — посеяли на 24 тысячах 601 гектаре земли, из них объем пшеницы составил 4 тысячи 505 гектаров, ячменя — 9 тысяч 506 гектаров. На 700 гектарах земли посеяли картошку, 186 гектарах — овощи, а на 300 гектарах посадили саженцы», — уточняют в полпредстве.

Как отмечается, горючего и минеральных удобрений по региону достаточно.

«Производственные предприятия также продолжают свою работу. В завозе импортного сырья препятствий нет. На сегодня границы с соседними странами не закрыты, поэтому баткенцы могут перевозить необходимые для них товары», — заключили в полпредстве Баткенской области.

Напомним, что в Баткенской области выявлен один случай заражения коронавирусом. Всего по стране зарегистрировано 44 заболевших.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.