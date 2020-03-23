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Общество

Ахматбек Келдибеков подал в суд на сестру Аиды Саляновой

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков подал в суд на сестру бывшего генпрокурора Аиды Саляновой Чинару Турдалиеву.

Ответчица сообщила 24.kg, что основанием послужил ее пост в социальных сетях.

«Ахматбек Келдибеков высказал свое мнение об Омурбеке Текебаеве. Я ответила ему, выразила свою гражданскую позицию», — сказала Чинара Турдалиева.

Она считает, что это была обычная констатация фактов, а не оскорбление.

«Я, конечно, удивлена тем, что Келдибеков подал на меня в суд. Я не политик, я не известная личность, а всего лишь рядовой сотрудник в государственной компании. И если Келдибеков намерен судиться, то мне придется всего лишь доказывать общеизвестные факты», — отметила Чинара Турдалиева.

Сам истец ситуацию пока не комментирует. Его адвокаты — тоже.

Иск подан в Октябрьский районный суд Бишкека. Ахматбек Келдибеков требует 5 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147668/
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