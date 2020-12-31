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Общество

Публикация в Facebook. Заявительница на журналиста проиграла суд в третий раз

Каракольский городской суд в третий раз отклонил иск к независимому журналисту Алене Хоменко. Об этом она сообщила 24.kg.

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По ее словам, истица вновь не оплатила госпошлину.

«Я разговаривала с судьей, который принимал заявление. Он сказал, что снова его отклонит, потому что заявители не оплатили госпошлину. Мне объяснили, что она должна уплатить 2 тысячи 100 сомов, тогда ее заявление примут», — рассказала Алена Хоменко.

Ранее суд города Каракола уже отклонял иск к журналисту по этой же причине.

Некая Фатима Тагаева подала в суд на независимого журналиста Алену Хоменко. Поводом послужила публикация в Facebook, в которой последняя написала о земельных вопросах.

До этого Алена Хоменко представляла интересы коллеги в суде, а Фатима Тагаева представляла вторую сторону и проиграла все суды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178633/
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