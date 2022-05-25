В битве за наследство. Суд Каракола встал на сторону вдовы

Суд города Каракола вынес решение в пользу заявительницы по иску против государственного нотариуса. Об этом сообщил адвокат Камиль Рузиев.

По его словам, нотариус потерял заявление о наследстве. В результате вдова с тремя детьми практически осталась на улице. В дом же, на который она претендовала по закону, въехали другие люди.

Камиль Рузиев отметил, что уголовное дело возбудили в отношении нотариуса по статье «Халатность» УК КР. Но следователь и прокурор Каракола отказывались признавать женщину потерпевшей. Министерство юстиции также ответило отказом на требование провести служебное расследование.

В итоге суд признал нотариуса виновным.