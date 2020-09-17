Незаконным и необоснованным называют юристы решение суда по бизнес-центру Vefa

Арест и запрет на использование бизнес-центра Vefa породит безработицу. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила юрист ОсОО «Аруу Жылдыз» Людмила Горлова.

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По ее словам, сегодня Бишкекский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение первой инстанции о запрете на использование БЦ Vefa.

«Решение Первомайского районного суда не только бросает тень на бизнес-центр в глазах партнеров, финансовых институтов, суд не подумал о последствиях, которые затрагивают права третьих лиц — арендаторов, работников и их семей. Люди пострадали от пандемии коронавируса, потеряли близких, подорвали свое здоровье, а сейчас им просто запретят включать свет и воду. Тем самым они лишатся заработка», — сказала Людмила Горлова.

Более 500 человек лишатся права на труд. Такое решение породит безработицу. Людмила Горлова

Адвокат Азамат Алмашев отметил, что убытки несет не только ОсОО «Аруу Жылдыз», но и другие компании, заключившие ранее с ним договор.

«Определение суда стало для нас большим шоком. Мы являемся арендаторами, исправно платим налоги, вносим вклад в развитие бизнес-центра. Компания IMG заключила долгосрочный контракт и теперь мы несем убытки. У нас есть обязательства перед банками. Для нас непонятно, как право на использование недвижимого имущества и сдача его в аренду может повлиять на дальнейший исход по исковому решению», — сказал Азамат Алмашев.

По закону любое обеспечение искового требования должно быть соразмерным самому иску. В данном случае спор идет о соглашении передачи доли. Непонятно, почему суд, выходя за рамки требований, запрещает вести хозяйственную деятельность. Адвокат Азамат Алмашев

Напомним, в апреле представители турецкой компании «Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет» ходатайствовали в суде об обеспечении иска, где просили наложить арест на здание БЦ Vefa. Межрайонный и Бишкекский городской суды отказали в удовлетворении этой просьбы. Дело передали в Первомайский суд, представители турецкой компании подали еще одно ходатайство о наложении ареста и запрете на использование здания БЦ Vefa. Оно удовлетворено: суд запретил ОсОО «Аруу Жылдыз» использовать нежилое помещение, в том числе сдавать в аренду бизнес-центр.