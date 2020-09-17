12:09
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Общество

Незаконным и необоснованным называют юристы решение суда по бизнес-центру Vefa

Фото 24.kg. Арест и запрет на использование бизнес-центра Vefa породит безработицу

Арест и запрет на использование бизнес-центра Vefa породит безработицу. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила юрист ОсОО «Аруу Жылдыз» Людмила Горлова.

Читайте по теме
Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы

По ее словам, сегодня Бишкекский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение первой инстанции о запрете на использование БЦ Vefa.

«Решение Первомайского районного суда не только бросает тень на бизнес-центр в глазах партнеров, финансовых институтов, суд не подумал о последствиях, которые затрагивают права третьих лиц — арендаторов, работников и их семей. Люди пострадали от пандемии коронавируса, потеряли близких, подорвали свое здоровье, а сейчас им просто запретят включать свет и воду. Тем самым они лишатся заработка», — сказала Людмила Горлова.

Более 500 человек лишатся права на труд. Такое решение породит безработицу.

Людмила Горлова

Адвокат Азамат Алмашев отметил, что убытки несет не только ОсОО «Аруу Жылдыз», но и другие компании, заключившие ранее с ним договор.

«Определение суда стало для нас большим шоком. Мы являемся арендаторами, исправно платим налоги, вносим вклад в развитие бизнес-центра. Компания IMG заключила долгосрочный контракт и теперь мы несем убытки. У нас есть обязательства перед банками. Для нас непонятно, как право на использование недвижимого имущества и сдача его в аренду может повлиять на дальнейший исход по исковому решению», — сказал Азамат Алмашев.

По закону любое обеспечение искового требования должно быть соразмерным самому иску. В данном случае спор идет о соглашении передачи доли. Непонятно, почему суд, выходя за рамки требований, запрещает вести хозяйственную деятельность.

Адвокат Азамат Алмашев

Напомним, в апреле представители турецкой компании «Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет» ходатайствовали в суде об обеспечении иска, где просили наложить арест на здание БЦ Vefa. Межрайонный и Бишкекский городской суды отказали в удовлетворении этой просьбы. Дело передали в Первомайский суд, представители турецкой компании подали еще одно ходатайство о наложении ареста и запрете на использование здания БЦ Vefa. Оно удовлетворено: суд запретил ОсОО «Аруу Жылдыз» использовать нежилое помещение, в том числе сдавать в аренду бизнес-центр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165452/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Иск депутата к «Чон казату». Суд взыскал с бывшего прокурора 10 тысяч сомов
Арендаторы Beta Stores жалуются, что в торговом центре повысилась оплата
98 исков в защиту интересов детей подали в Кыргызстане
Заявление должны рассмотреть даже при неявке истца. Депутат предлагает поправки
Ахматбек Келдибеков подал в суд на сестру Аиды Саляновой
Налоговая служба прокомментировала иск к «Вечернему Бишкеку»
Кыргызстан должен $15 миллионов за отзыв лицензии на месторождение Кутессай-II
Почему президент не может защищать свою честь особым способом, объясняют юристы
Алмазбек Атамбаев готов отозвать претензии к журналистам и правозащитнику
В парламенте озаботились судьбой арендаторов Торгового центра «Караван»
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к&nbsp;росту двойной инфекции. Как уберечься Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
12:00
Выборы-2020. Всего 652 женщины будут бороться за депутатские мандаты Выборы-2020. Всего 652 женщины будут бороться за депута...
11:59
Незаконным и необоснованным называют юристы решение суда по бизнес-центру Vefa
11:47
В Кыргызстане начали вакцинировать население от гриппа
11:30
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,7 миллиона человек
11:28
В день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у здания ГКНБ