ЧС в Кыргызстане. Верующие продолжают ходить в мечети

Духовное управление мусульман Кыргызстана провело разъяснительную работу среди прихожан мечетей, которые, несмотря на запрет, в минувшую пятницу собрались на жума намаз. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.
В ДУМК подтвердили, что почти во все мечети страны на жума намаз пришли верующие.
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ДУМК также напоминает имамам мечетей, что все образовательные курсы тоже временно приостановлены.
Отметим, читатели 24.kg cообщили, что имам одной из мечетей Бишкека, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, собрал людей на курсы обучения арабского языка.
Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.