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Общество

ЧС в Кыргызстане. Верующие продолжают ходить в мечети

Духовное управление мусульман Кыргызстана провело разъяснительную работу среди прихожан мечетей, которые, несмотря на запрет, в минувшую пятницу собрались на жума намаз. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

В ДУМК подтвердили, что почти во все мечети страны на жума намаз пришли верующие.

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«Имамы объяснили людям ситуацию и провели разъяснительную работу. Мы просим верующих воздержаться от посещения мест массового скопления людей, оставаться дома и соблюдать правила личной гигиены», — отметили в муфтияте.

ДУМК также напоминает имамам мечетей, что все образовательные курсы тоже временно приостановлены.

Отметим, читатели 24.kg cообщили, что имам одной из мечетей Бишкека, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, собрал людей на курсы обучения арабского языка. 

Напомним, что в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147640/
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