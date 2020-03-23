ЧС в Кыргызстане. Нарушившим карантин может грозить штраф до 300 тысяч сомов

Лица, которые нарушат правила домашнего карантина и решат выйти на улицу, будут привлечены к ответственности в рамках законодательства. Об этом на заседании республиканского штаба заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Отметим, согласно статье 280 Уголовного кодекса Кыргызстана, лицо, умышленно или неосторожно нарушившее санитарно-эпидемиологические правила, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, наказывается штрафом шестой категории или лишением свободы второй категории (от двух лет шести месяцев до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Согласно статье 68 Уголовного кодекса, размер штрафа шестой категории для несовершеннолетних — от 1,2 до 1,4 расчетных показателей (120-140 тысяч сомов), для других физических лиц — от 2,6 тысячи до 3 тысяч расчетных показателей (260-300 тысяч сомов).

Кроме того, согласно статье 127 Кодекса о проступках «Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью» предусматривает лишение свободы на срок от одного года до двух лет.

Установка и поддержание монопольно высоких цен или низких цен, ограничение конкуренции через сговор или другие действия, направленные на раздел рынка, ограничение к нему, устранение с него других субъектов экономической деятельности, установление или поддержание единых цен образуют состав преступления, предусмотренного статьей 216 (рейдерство) Уголовного кодекса.

По ней предусмотрен штраф пятой категории (220-260 тысяч сомов) или лишение свободы первой категории (до двух лет шести месяцев) со штрафом первой категории (60-100 тысяч сомов для физических лиц). За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусматривается штраф шестой категории или лишение свободы второй категории со штрафом II категории (100-140 тысяч сомов для физических лиц).